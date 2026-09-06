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Царьград

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Чемерис заявила о свободе слова в России через пример "Википедии"

Чемерис заявила о свободе слова в России через пример "Википедии"

На Восточном экономическом форуме Роза Чемерис, член комитета Госдумы, заявила, что наличие "Википедии" в России подтверждает свободу слова, несмотря на её антигосударственную деятельность.

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