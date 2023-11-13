Проблемы беженцев с Украины в российских регионах

Как изменились проблемы, с которыми сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в материале РБКФото: Александр Река / ТАССРБК писал о том, с какими проблемами сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: в августе 2022 года и в марте 2023 года.