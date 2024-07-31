30,07,24 Красногоровка Активные боевые действия в Красногоровке. Атака ВС РФ пехотным подразделением в центральной части города.
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30,07,24 Красногоровка Активные боевые действия в Красногоровке. Атака ВС РФ пехотным подразделением в центральной части города.
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