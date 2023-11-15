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Почти как 300 спартанцев: как отряд из 21 сикха остановил целую армию

Почти как 300 спартанцев: как отряд из 21 сикха остановил целую армию

О подвиге 300 спартанцев, до сих пор вызывающем у историков сомнения, знают все. Но у нас мало кому известен реальный героический бой, который дал отряд, состоящий из 21 сикха, десятитысячной армии афганцев.

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