"Ты, папа, умер": боец вернулся домой спустя полгода после "гибели"

РИА Новости/Виталий Белоусов Жителя Волгоградской области, который почти 2,5 года без перерыва служил в зоне СВО, сначала признали пропавшим без вести, а затем погибшим, хотя мужчина все это время оставался жив и продолжал выполнять боевые задачи.