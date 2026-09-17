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"Ты, папа, умер": боец вернулся домой спустя полгода после "гибели"

"Ты, папа, умер": боец вернулся домой спустя полгода после "гибели"

РИА Новости/Виталий Белоусов Жителя Волгоградской области, который почти 2,5 года без перерыва служил в зоне СВО, сначала признали пропавшим без вести, а затем погибшим, хотя мужчина все это время оставался жив и продолжал выполнять боевые задачи.

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