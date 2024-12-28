В Петербурге маткапитал можно будет потратить на установку окон

В Петербурге парламент рассмотрит законопроект, согласно которому многодетные семьи смогут использовать маткапитал на «выполнение работ по изготовлению, доставке и установке (замене) оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов и лоджий в Петербурге и Ленобласти».