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Мировое обозрение

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Оценки потенциала РСЗО «Торнадо-Г» в контрбатарейной борьбе с артиллерией ВСУ

Оценки потенциала РСЗО «Торнадо-Г» в контрбатарейной борьбе с артиллерией ВСУ

Одной из главных проблем, с которыми пришлось столкнуться российской армии в ходе СВО на Украине, стало превосходство натовской артиллерии, стоящей на вооружении ВСУ, в дальности и точности нанесения ударов.

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