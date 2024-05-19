Трагедия комика

21 мая 2024 года истекают президентские полномочия президента страны Владимира Зеленского. И хотя он намерен и далее оставаться на посту президента, уже можно подводить итоги его политической карьеры, главной ошибкой которой стало полное непонимание происходящих в мире измененийSERGEI CHUZAVKOV/SOPA IMAGES VIA ZUMA WIRE 21 мая 2024 года истекают президентские полномочия президента страны Владимира Зеленскогочитайте на monocle.
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