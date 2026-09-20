Сколько можно хранить бензин в канистре? Эксперты бьют тревогу: Запасливые водители рискуют убить движок

Запас горючего в гараже вечным не бывает. Бензин — сложная смесь углеводородов и присадок, которая начинает меняться сразу после выхода с НПЗ.
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