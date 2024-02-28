Выплаты медикам за работу в малых городах начнутся в середине апреля. Ранее Владимир Путин сообщил, что с 1 марта в России будут повышены ежемесячные выплаты для специалистов в малых городах, в районных центрах и селах.
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