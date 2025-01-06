Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с Парагваем

Правительство Венесуэлы приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Парагваем после заявления президента этой страны Сантьяго Пенья, не признавшего победу на выборах действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
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