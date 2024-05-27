11 подростков спасли в горах Алматы

11 подростков нашли на пике Турист в Алматинской области, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что утром, молодые люди поднялись в горы, несмотря на плохие погодные условия, в виде дождя со снегом.
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