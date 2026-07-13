РИА Новости: налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина в России

ФНС России приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в стране. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в распоряжении агентства, решение вынесли 9 июля из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока».