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РИА Новости: налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина в России

РИА Новости: налоговая заблокировала счета блогера Дани Милохина в России

ФНС России приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в стране. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в распоряжении агентства, решение вынесли 9 июля из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока».

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