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FiNE NEWS

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Польша не планирует передавать Украине ракеты для систем Patriot

Польша не намерена поставлять Украине ракеты для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Такое заявление сделал премьер-министр страны после встречи ведущих государств «коалиции желающих» в Париже.

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