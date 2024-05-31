АвтоВАЗ собирается разогнать производство Lada Largus более чем вдвое

АвтоВАЗ планирует выпустить в этом году около 40 000 Lada Largus, а в следующем году нарастить производство и продажи более чем вдвое, о чем рассказал вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин.
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