Электричка «Екатеринбург – Челябинск» встала посреди леса

Электропоезд из Екатеринбурга в Челябинск почти полтора часа простоял из-за технических проблем. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 8 марта, на перегоне станция Полдневая – разъезд 98 километр.