Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Ну что ж ты страшная такая, дура страшная»: Кая Каллас неприятно поразила Такера Карлсона низким уровнем интеллекта

«Ну что ж ты страшная такая, дура страшная»: Кая Каллас неприятно поразила Такера Карлсона низким уровнем интеллекта

Кая Каллас неприятно поразила Такера Карлсона низким уровнем интеллекта Иллюстрация: Блокнот «Звезда» ЕС, руководитель европейской дипломатии эстонка Кая Каллас, давно вызывала подозрения в своей интеллектуальной полноценности, прежде всего в России.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Произносящая с надменной улыбкой бредовые с вымыслами речи особь.
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1 м.
Вера Голубь
Что КаКа дура, сначала знали только в Эстонии, теперь знает весь мир!😂 Теперь она всемирная дура!
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4 н.
Юрий Николаев
Александр! Не оскорбляйте овец. Этой какашке кала до интеллекта овцы как от Москвы до Пекина раком.
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4 н.