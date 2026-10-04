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Царьград

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ЦИК БиГ: В Республике Сербской явка превысила 26% на выборах

ЦИК БиГ: В Республике Сербской явка превысила 26% на выборах

В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы. К 15.00 явка составила 26,88%, сообщает ЦИК. Избиратели выбирают президента и вице-президента Республики Сербской.

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