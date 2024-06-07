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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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АКЗС расширил права участников СВО на получение льготного леса

АКЗС расширил права участников СВО на получение льготного леса

Изменения позволят приобретать древесину вне очереди не только для нового строительства, но и для ремонта жилого дома или постройки хозяйственных строений АКЗС расширил права участников СВО на получение льготного леса.

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