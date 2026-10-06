Цикорий для печени

Цикорий обыкновенный (латинское название – Cichorium intybus) – многолетнее травянистое растение семейства астровые с толстым корнем и жёстким ветвистым стеблем высотой до полутора метров.
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