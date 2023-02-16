Украинский чиновник: Российские войска значительно увеличили число атак, эти атаки к западу от Кременной идут постоянно

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай продолжает, находясь (естественно) вне региона, раздавать интервью украинским журналистам и рассказывать о ситуации к западу от линии Сватово-Кременная.
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