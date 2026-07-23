В Маниле Рубио на встрече с Лавровым даже не заикнулся о «духе Анкориджа»

Геннадий Бережнов

Это понимает любой школьник-нет и не было ни какого "духа," было обычное враньё Трампа и пора бы понять, что США это наш откровенный враг и вести с ним диалог соответственно без надежд на какое то смягчение отношений! Вся история с окончания ВОВ говорит об этом!