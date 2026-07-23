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Аргументы недели

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В Маниле Рубио на встрече с Лавровым даже не заикнулся о «духе Анкориджа»

В Маниле Рубио на встрече с Лавровым даже не заикнулся о «духе Анкориджа»

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Это понимает любой школьник-нет и не было ни какого &quot;духа,&quot; было обычное враньё Трампа и пора бы понять, что США это наш откровенный враг и вести с ним диалог соответственно без надежд на какое то смягчение отношений! Вся история с окончания ВОВ говорит об этом!
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