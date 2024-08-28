Россия нанесла массовый ракетный удар по украинской энергетической системе

Появились сообщения, что блэкаут накрыл всю территорию Украины Минобороны РФ нанесло массовый ракетный удар по украинской энергетической системе, причем не только по восточным регионам, но и западным, чего ранее российская армия почти не делала, сообщает "Царьград".