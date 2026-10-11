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Совет по дому

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Выкладываю минтай на толстую подушку из лука и не вливаю ни капли воды: рецепт нежнейшей рыбы на сковороде

Выкладываю минтай на толстую подушку из лука и не вливаю ни капли воды: рецепт нежнейшей рыбы на сковороде

Минтай в сметанном соусе – это простой способ приготовить нежную и сочную рыбу, которая отлично подойдёт для семейного обеда или ужина.

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