На ВЭФ-2024 обсудили роль поддержки государства в развитии цифровых платформ

Для развития цифровых платформ нужна сильная поддержка государства, заявил Хэ Чжэньвэй, председатель китайской ассоциации по развитию за рубежом, в рамках сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).
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