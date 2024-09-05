Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ещё один Клоун но из Америки!«Должны влюбиться...
  • Владимир Лосев
    Вместо выплат миллиардов приезжающим рожать в Россию нелегалам и пр. нахлебникам, перенаправьте эти деньги русским же...Путин: одна из гл...
  • Федор Родников
    Отстреливать нужно не собак,а хозяев.Прививка от бешен...

На ВЭФ-2024 обсудили роль поддержки государства в развитии цифровых платформ

На ВЭФ-2024 обсудили роль поддержки государства в развитии цифровых платформ

Для развития цифровых платформ нужна сильная поддержка государства, заявил Хэ Чжэньвэй, председатель китайской ассоциации по развитию за рубежом, в рамках сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх