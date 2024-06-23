Стюардесса рассказала о «мрачной реальности» своей профессии

27-летняя стюардесса Наоми Балдаччино из авиакомпании Emirates Airline поделилась своими впечатлениями о работе стюардессы в видеоролике TikTok, который вызвал большой резонанс среди пользователей социальных сетей.
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