В Госдуме предложили возобновить железнодорожное сообщение России и Украины

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Михаил Шеремет после возобновления поставок днепровской воды выступил с предложением о восстановлении железнодорожного сообщения с Украиной, которое было остановлено около восьми лет назад.
Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма Михаил Шеремет после возобновления поставок днепровской воды выступил с предложением о восстановлении железнодорожного сообщения с Украиной, которое было остановлено около восьми лет назад.
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