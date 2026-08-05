Зеленский обвинил страны Запада в том, что из-за медлительности в вопросах поставок средств ПВО российские Вооруженные силы поразили ряд важных целей в Киеве и области, 5 августа написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии