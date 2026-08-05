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Зеленский снова обвинил Запад из-за удара ВС России по Киеву

Зеленский снова обвинил Запад из-за удара ВС России по Киеву

Зеленский обвинил страны Запада в том, что из-за медлительности в вопросах поставок средств ПВО российские Вооруженные силы поразили ряд важных целей в Киеве и области, 5 августа написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.

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