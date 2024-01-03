Дубль Тарасенко не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Оттава» пропустила от «Ванкувера» шесть шайб и не смогла набрать очки. Ранним утром 3 января (мск) в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз».
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