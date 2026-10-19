Президент США Дональд Трамп предложил сменить Владимира Зеленского на мирных переговорах Украины. Ранее Трамп подчеркивал необходимость найти нового лидера для достижения соглашения с Россией, на что украинский депутат Артем Дмитрук ответил, что выборы пока не планируются.