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Наш потерянный мир

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Три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

В Ростовской области ночью 7 августа подразделения ПВО отразили налет беспилотников противника. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, вражеские БПЛА сбиты на административной границе с ЛНР - в Чертковском, Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.

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