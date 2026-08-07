Три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

В Ростовской области ночью 7 августа подразделения ПВО отразили налет беспилотников противника. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, вражеские БПЛА сбиты на административной границе с ЛНР - в Чертковском, Матвеево-Курганском и Тарасовском районах.