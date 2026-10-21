МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли скопление боевой техники и живой силы в ДНР в результате залпа реактивной системы залпового огня "Ураган" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад".
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