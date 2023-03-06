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Джон Джонс заработал больше 7 млн долларов за бой с Ганом (The Sports Grail)

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого прошел бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

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