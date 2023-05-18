Новый фармацевтический завод «Октафарма-Фармимекс» появится в Рязанской области

Площадь будущего завода составит более 32.000 м². Здесь будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовых продуктов, лабораторный комплекс, включающий аналитическую лабораторию, микробиологическую лабораторию, лабораторию входного контроля, административный комплекс, комплекс вспомогательных, инженерных и технических сооружений.