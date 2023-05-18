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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Новый фармацевтический завод «Октафарма-Фармимекс» появится в Рязанской области

Новый фармацевтический завод «Октафарма-Фармимекс» появится в Рязанской области

Площадь будущего завода составит более 32.000 м². Здесь будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовых продуктов, лабораторный комплекс, включающий аналитическую лабораторию, микробиологическую лабораторию, лабораторию входного контроля, административный комплекс, комплекс вспомогательных, инженерных и технических сооружений.

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