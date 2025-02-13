В ЕАО депутат и глава местного бюро судмедэкспертизы назвала инициативу о принудительной отработке врачей «тупиковым путем»

Введение принудительной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей вероятно сможет уменьшить дефицит медработников, однако решение должно быть комплексным и включать также повышение зарплаты и обеспечение достойных условий труда, считает депутат Законодательного собрания ЕАО руководитель ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Колнауз.