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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

В ЕАО депутат и глава местного бюро судмедэкспертизы назвала инициативу о принудительной отработке врачей «тупиковым путем»

В ЕАО депутат и глава местного бюро судмедэкспертизы назвала инициативу о принудительной отработке врачей «тупиковым путем»

Введение принудительной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей вероятно сможет уменьшить дефицит медработников, однако решение должно быть комплексным и включать также повышение зарплаты и обеспечение достойных условий труда, считает депутат Законодательного собрания ЕАО руководитель ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Колнауз.

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