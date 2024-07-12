Программа «Больших семейных выходных» на ближайшие дни

Программа «Больших семейных выходных» на ближайшие дниВ рамках проведения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Года семьи с мая по сентябрь 2024 года в Иванове реализуется проект #БольшиеСемейныеВыходные .
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