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Иваново

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Программа «Больших семейных выходных» на ближайшие дни

Программа «Больших семейных выходных» на ближайшие дни

Программа «Больших семейных выходных» на ближайшие дниВ рамках проведения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Года семьи с мая по сентябрь 2024 года в Иванове реализуется проект #БольшиеСемейныеВыходные .

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