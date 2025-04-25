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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сент-Луис» разгромил «Виннипег» (7:2) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Фаулер набрал 1+4, Бучневич – 3+1, Хеллибак пропустил 6 шайб

«Сент-Луис» разгромил «Виннипег» (7:2) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Фаулер набрал 1+4, Бучневич – 3+1, Хеллибак пропустил 6 шайб

«Блюз» одержали домашнюю победу над «Джетс» в серии первого раунда Кубка Стэнли.  В тройку звезд матча вошли три игрока «блюзменов» – защитник Кэм Фаулер с 5 (1+4) очками, форвард Павел Бучневич с 4 (3+1) баллами и форвард Роберт Томас с ассистентским хет-триком.

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