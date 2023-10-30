Возникнет ли на месте Украины «Новая Хазария»?

Фото: В. Мусиенко, Умань На фоне событий на Ближнем Востоке на Украине активно обсуждается информация о негласном решении режима Зеленского начать приём беженцев из Израиля и даже выплачивать им социальные выплаты в размере 20 тысяч гривен.