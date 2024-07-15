Внимание, пассажиры: РЖД вводит новые правила прохода в вагоны! Ирэн ОрлонскаяВ последнее время многие путешественники столкнулись с неприятной ситуацией при покупке билетов на поезд через популярные интернет-сервисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии