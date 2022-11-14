Врач-гастроэнтеролог Елисеева: Горячий чай может быть опасен для здоровья

Слишком горячий тонизирующий напиток может повредить слизистую пищевода и привести к развитию серьезных заболеваний, включая онкологию, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на интервью гастроэнтеролога Татьяны Елисеевой для издания News.