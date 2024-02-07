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В Алтайском крае не подтвердились слухи, что работников банка заставляют выбирать ДЭГ

В Алтайском крае не подтвердились слухи, что работников банка заставляют выбирать ДЭГ

Ранее в соцсетях сообщали, что руководство алтайского банка требует от сотрудников регистрации в дистанционном электронном голосовании Общественный штаб наблюдения при Общественной палате Алтайского края не подтвердил информацию, что работников "СибСоцБанка" принуждают голосовать в электронном формате на выборах в марте 2024 года.

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