В Алтайском крае не подтвердились слухи, что работников банка заставляют выбирать ДЭГ

Ранее в соцсетях сообщали, что руководство алтайского банка требует от сотрудников регистрации в дистанционном электронном голосовании Общественный штаб наблюдения при Общественной палате Алтайского края не подтвердил информацию, что работников "СибСоцБанка" принуждают голосовать в электронном формате на выборах в марте 2024 года.
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