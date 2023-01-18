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В Банке России принято решение, касающееся китайской валюты

В Банке России принято решение, касающееся китайской валюты

Банк России нашел способ избавить страну от дефицита китайской валюты, сообщает PRIMPRESS. В России с конца декабря 2022 года и в начале января 2023 года наблюдался дефицит юаневой ликвидности: стали отрицательными ставки по свопам рубль/юань.

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