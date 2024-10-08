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Заглянем в учебник истории русской школы в Таджикистане. Ее построили за наши 6 млрд

Заглянем в учебник истории русской школы в Таджикистане. Ее построили за наши 6 млрд

В последнее время много говорится о том, что истоки недоброжелательного отношения мигрантов из Средней Азии берутся из их образования.

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