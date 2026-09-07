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ИА Регнум

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Астроном Стук: США не первыми достигли поверхности Луны

Астроном Стук: США не первыми достигли поверхности Луны

США не были первыми, кто достиг поверхности Луны, при этом Россия своих претензий на спутник не выдвигает.

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Новый комментарий от пользователя
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Модест

А что же "собственнички" не появляются на Луне с 70-х годов? Может их кто-то оттуда ласково попросил? Или они только в павильонах Голливуда мастера снимать кино о высадке людей на спутник?