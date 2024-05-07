Путин вступил в должность президента и обозначил цели и задачи России. Главное

33 слова присяги президента стали началом нового этапа в истории нашей страны. Впереди шесть лет, которые будут иметь огромное значение, и которые наши потомки, возможно, назовут поворотным моментом в развитии российского государства.
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