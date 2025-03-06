Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

ВМ

Владимир Моргунов

ИТАК: СОВЕТ ЕВРОПЫ-НАШ ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ, А МЫ, ДОСЕ, ТАМ ПИСУТСТВУЕМ ????? СЕ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДИКТУЕТ РОССИИ, КАК ПОСТУПАТЬ С ПРЕСТУПНИКАМИ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМИ ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ???? НЕ ПОРА ЛИ ОЧУХАТЬСЯ-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЮЕМ С СЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ????