Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Глава Следкома — за крайнюю меру. Что может заставить Россию вернуться к смертной казни

Свободная Пресса Корреспондент ТАСС задала Александру Бастрыкину вопрос: «Не настало ли время подумать о возращении смертной казни хотя бы на территориях, где проводится СВО или контртеррористические операции? — Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ИТАК: СОВЕТ ЕВРОПЫ-НАШ ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ, А МЫ, ДОСЕ, ТАМ ПИСУТСТВУЕМ ????? СЕ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДИКТУЕТ РОССИИ, КАК ПОСТУПАТЬ С ПРЕСТУПНИКАМИ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМИ ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ???? НЕ ПОРА ЛИ ОЧУХАТЬСЯ-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЮЕМ С СЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ????
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