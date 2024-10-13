Спасение себя: зачем Зеленскому нужен блиц-тур по Европе Ольга ВайленкоТурне президента Украины Владимира Зеленского по европейским столицам стало очередной страницей в сложной политической игре, развернувшейся на фоне затянувшегося конфликта.