Спасение себя: зачем Зеленскому нужен блиц-тур по Европе Ольга ВайленкоТурне президента Украины Владимира Зеленского по европейским столицам стало очередной страницей в сложной политической игре, развернувшейся на фоне затянувшегося конфликта.
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