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Царьград

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Астрологи назвали 1 действие 12 сентября для сближения всех знаков

Астрологи назвали 1 действие 12 сентября для сближения всех знаков

Двенадцатого сентября представителям всех знаков зодиака не стоит усложнять чувства или ждать подходящего момента для откровенного разговора, признания либо первого шага.

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