Хуснуллин считает, что для разминирования Курской области потребуется около года

Для разминирования освобожденной от ВСУ территории Курской области потребуется около года. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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