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Царьград

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Ирбек Томаев сообщил о 585 грузовиках в очереди на «Верхнем Ларсе»

Ирбек Томаев сообщил о 585 грузовиках в очереди на «Верхнем Ларсе»

Ирбек Томаев сообщил о скоплении 585 грузовиков в электронной очереди на границе России и Грузии через пункт "Верхний Ларс".

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